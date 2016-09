Rambuktyve knuste for 100.000 kr. i radio-TV forretning

Tirsdag 13. september 2016 kl. 11:28Hvor stort et udbytte 3 rambuktyve fik i nat ved et kup mod en Expert radio-TV forretning i Jyderup mellem Holbæk og Kalundborg er endnu ikke gjort op, men et foreløbigt skøn over ødelæggelserne ved kuppet løber op i 100.000 kr. Det var elektronik, der blev knust, da tyvene kørte en bil bardus ind i butikken.Kuppet fandt sted ved 3-tiden. 2 af tyvene ilede rundt i forretningen, mens den sidste af dem blev i bilen, som de efterfølgende forsvandt i. Der er øjensynligt ingen spor af de 3 kupmagere og deres udbytte.